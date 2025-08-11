Подмосковный легкоатлет Никитин установил рекорд России
Владимир Никитин из Московской области завоевал вторую золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике и установил рекорд страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Никитин стал лучшим в мужских соревнованиях на дистанции 10 000 м. Он финишировал с результатом 27 минут 48,30 секунды. На втором и третьем местах расположились участники из Кемеровской области. В первый день соревнований Владимир открыл счёт медалям сборной Московской области победой в забеге на 5 000 м», – рассказали в министерстве.Чемпионат проходил с 7 по 10 августа в Казани в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Участниками стали около 700 спортсменов из 70 регионов. Они разыграли 44 комплекта наград: 42 – в олимпийских дисциплинах и два – в ходьбе на 10 000 м.