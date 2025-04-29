Массимо Каррера верит, что «Спартак» в этом сезоне завоюет трофей

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Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» на завоевание Кубка России. «Красно-белые» сегодня сыграют в турнире против московского «Динамо».
Бывший тренер «Спартака» считает, что команда способна стать победителем Кубка России. При этом итальянский специалист признал, что в чемпионате России у коллектива мало шансов на чемпионство.
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«Желаю «Спартаку» сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что «Спартак» займет высокое место», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».«Спартак» находится на четвертой строчке в текущей турнирной таблице чемпионата России. Командой в этом сезоне руководит Деян Станкович. «Красно-белые» последний раз становились победителями РПЛ в сезоне 2016/2017.
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