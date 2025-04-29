Радченко не верит в увольнение Семака из «Зенита»

Сергей Семак (Фото: Telegram/ @fczenit)
Дмитрий Радченко дал комментарий работе Сергея Семака в текущем сезоне на посту главного тренера «Зенита». Питерский клуб в текущем сезоне имел игровые проблемы, сообщалось и о трениях внутри команды.
По мнению экс-форварда сборной России, Семак своими результатами доказал свою состоятельность. Как отметил Радченко, нет никаких предпосылок для смены тренерского штаба в «Зените».
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«Сергей Богданович уже всем доказал, что это тренер очень высокого уровня. Он побил все рекорды клуба. На данный момент не приходится говорить о том, что он уйдет... На данный момент не вижу больших причин, чтобы Сергей Богданович покинул «Зенит», — сказал Радченко в интервью «РБ Спорт».Нынешний контракт Семака рассчитан до конца сезона-2029/30. Он шесть раз подряд становился чемпионом России у руля питерского клуба. «Зенит» занимает второе место в текущей таблице РПЛ.
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