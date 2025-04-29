Радченко не верит в увольнение Семака из «Зенита»

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Дмитрий Радченко дал комментарий работе Сергея Семака в текущем сезоне на посту главного тренера «Зенита». Питерский клуб в текущем сезоне имел игровые проблемы, сообщалось и о трениях внутри команды.