Фетисов поддержал инициативу награждения олимпийцев российскими автомобилями

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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов одобрил инициативу награждения российских олимпийцев автомобилями отечественного производства, а не иномарками.
Депутат считает, что если спортсмены начнут ездить на автомобилях Lada от аэропорта до дома, то это будет интересной историей.
Он отметил, что раньше спортсменам дарили BMW, которые они потом продавали или даже выбрасывали. Теперь же, по мнению Фетисова, ситуация исправится.
Напомним, члены общественной организации «Отцы рядом» обратились в Минспорта с предложением вручать спортсменам автомобили отечественного производства. Подобные меры, по мнению инициаторов, должны увеличить спрос на российские машины.
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«Соколову (глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов — ред.) понравится. Он сейчас, наверное, будет готовить специальные «Нивы» со всеми раскрасками. Вообще прикольно получится», — сказал Фетисов в разговоре с Life.ru.
Он отметил, что раньше спортсменам дарили BMW, которые они потом продавали или даже выбрасывали. Теперь же, по мнению Фетисова, ситуация исправится.
Напомним, члены общественной организации «Отцы рядом» обратились в Минспорта с предложением вручать спортсменам автомобили отечественного производства. Подобные меры, по мнению инициаторов, должны увеличить спрос на российские машины.
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Элина Позднякова