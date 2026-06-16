Подмосковные коммунальщики борются с последствиями ливней

16 июня 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы для устранения последствий сильных ливневых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





За сутки в Подмосковье зафиксировали более 50 случаев локальных подтоплений дворов и общественных пространств. 70% из них уже устранили, остальные остаются на контроле.

«Сейчас проводится очистка дождеприёмных решёток от растительности. Для оперативного осушения низинных мест и труднодоступных для тяжёлой техники зон применяют переносные мотопомпы. Дворники вручную расчищают пути для оттока воды во дворах, не допуская её застоя у входов в подъезды. После спада воды коммунальная техника зачищает проезды и тротуары от наносов грунта, песка, ила и мелкого смёта», – рассказали в Минчистоты.