Подмосковные коммунальщики борются с последствиями ливней
Коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы для устранения последствий сильных ливневых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
За сутки в Подмосковье зафиксировали более 50 случаев локальных подтоплений дворов и общественных пространств. 70% из них уже устранили, остальные остаются на контроле.
«Сейчас проводится очистка дождеприёмных решёток от растительности. Для оперативного осушения низинных мест и труднодоступных для тяжёлой техники зон применяют переносные мотопомпы. Дворники вручную расчищают пути для оттока воды во дворах, не допуская её застоя у входов в подъезды. После спада воды коммунальная техника зачищает проезды и тротуары от наносов грунта, песка, ила и мелкого смёта», – рассказали в Минчистоты.
Особое внимание уделяют низменным участкам и территориям, подверженным скоплению воды. Там дежурят бригады коммунальных служб с оборудованием для моментальной откачки. Мониторинг состояния крыш и подвалов многоквартирных домов ведётся вместе с управляющими организациями.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении обильного скопления воды жители могут обратиться в Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел министерства.