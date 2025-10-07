Подмосковные коммунальщики начали готовить городские клумбы к зиме

07 октября 2025, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Подмосковья в преддверии холодов начали подготовку городских клумб и цветников к зимовке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.







«Подготовка включает уборку однолетних растений – удаление остатков, рыхление почвы, очистку от сорняков и внесение удобрений. В рамках подготовки к посадке тюльпанов перекапывают землю, добавляют компост, затем высаживают луковицы на глубину 10-15 см с интервалом 10-15 см», – рассказали в ведомстве.

