Тепло получили уже 90% многоквартирных домов Московской области
В 90% многоквартирных домов Подмосковья включили отопление. Помимо этого, тепло подали на 99% социальных объектов региона, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
«Подключено 6 492 соцучреждений, то есть 99%. Также подключили 41 458 многоквартирных домов – 90%. Таковы данные на 11 утра 30 сентября», – написал Воропанов в своём Telegram-канале.Как отметил министр, сейчас в регионе запущены все 2 776 котельных.
«Важно создать для жителей Подмосковья комфортные условия. Поэтому сейчас в усиленном режиме работаем вместе с Минчистоты и администрациями округов», – отметил Воропанов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что в Подмосковье с 23 сентября начали включать отопление. В первую очередь тепло появляется на социальных объектах – в школах, детсадах и больницах. 29 сентября стартовала его подача в жилые дома.