В Подмосковье в сентябре отремонтировали более 700 входных дверей в подъездах
В Московской области заботятся о безопасности жителей многоквартирных домов. В сентябре по заявкам через Единую диспетчерскую службу отремонтировали более 700 входных дверей — проверили и настроили доводчики и пружины, сообщили в Минчистоты Московской области.
Современные двери должны быть надёжными, иметь исправный доводчик или пружинный механизм и систему безопасности — домофон или кодовый замок. Регулярное техническое обслуживание помогает дверям автоматически закрываться и защищает жильцов от посторонних.
Если жильцы замечают неисправность, они могут обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
