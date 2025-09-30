В Подмосковье в сентябре отремонтировали более 700 входных дверей в подъездах

30 сентября 2025, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области заботятся о безопасности жителей многоквартирных домов. В сентябре по заявкам через Единую диспетчерскую службу отремонтировали более 700 входных дверей — проверили и настроили доводчики и пружины, сообщили в Минчистоты Московской области.