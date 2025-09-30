Достижения.рф

В Подмосковье в сентябре отремонтировали более 700 входных дверей в подъездах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области заботятся о безопасности жителей многоквартирных домов. В сентябре по заявкам через Единую диспетчерскую службу отремонтировали более 700 входных дверей — проверили и настроили доводчики и пружины, сообщили в Минчистоты Московской области.



Современные двери должны быть надёжными, иметь исправный доводчик или пружинный механизм и систему безопасности — домофон или кодовый замок. Регулярное техническое обслуживание помогает дверям автоматически закрываться и защищает жильцов от посторонних.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Если жильцы замечают неисправность, они могут обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0