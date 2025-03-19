В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Бронницах заменили устаревшее газовое оборудование в доме 102-летней участницы Великой Отечественной войны Валентины Васильевны Копосовой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Акция «Участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» реализуется в регионе несколько лет. Сотрудники Мособлгаза проводят техобслуживание, а при необходимости – замену старого оборудования для ветеранов и тружеников тыла.
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«Старое газовое оборудование занимало много места на кухне ветерана. Представители администрации городского округа Бронницы закупили современный настенный котёл. Специалисты демонтировали устаревшее оборудование, установили новое, подключили к системе отопления и подачи горячей воды, провели все необходимые проверки и инструктаж по технике безопасности», – говорится в сообщении.Валентина Васильевна, призванная на фронт в 1942 году, служила связисткой в составе 3-й ударной армии и на 1-м Белорусском фронте, где встретила Победу. По окончании войны вернулась в родные Бронницы и с конца 1950-х годов проживает в своём доме.
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Лора Луганская