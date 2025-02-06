В Подмосковье с начала недели выявили 40 нелегальных перевозок стройотходов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
40 случаев незаконной перевозки строительных отходов зафиксировали в Московской области камеры системы «Безопасный регион» с начала недели, общая сумма штрафов составила более 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала недели при помощи видеокамер было выявлено 40 случаев незаконной перевозки крупногабаритного мусора. Сумма штрафов превысила 1,7 млн рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Серпухов», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что штрафы за нелегальную перевозку отходов могут достигать 250 тысяч рублей. А также отметили, что оформить разрешение на перевозку строительных отходов можно онлайн — на подмосковном портале госуслуг.
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Лев Каштанов