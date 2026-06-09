Подмосковные коммунальщики начали украшать городские территории ко Дню России

09 июня 2026, 19:14

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в преддверии Дня России приступили к украшению придомовых территорий праздничной символикой и флагами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Коммунальщики декорируют фасады жилых домов триколорами, а улицы и общественные пространства дополняют инсталляциями.

«В рамках оформления жилых домов и прилегающих территорий на фасадах жилых комплексов и входных группах устанавливают флаги России. На информационных стендах размещают праздничные плакаты с поздравлениями. Дворы украшают патриотическими композициями», – рассказали в Минчистоты.