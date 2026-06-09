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Подмосковные коммунальщики начали украшать городские территории ко Дню России

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в преддверии Дня России приступили к украшению придомовых территорий праздничной символикой и флагами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



Коммунальщики декорируют фасады жилых домов триколорами, а улицы и общественные пространства дополняют инсталляциями.

«В рамках оформления жилых домов и прилегающих территорий на фасадах жилых комплексов и входных группах устанавливают флаги России. На информационных стендах размещают праздничные плакаты с поздравлениями. Дворы украшают патриотическими композициями», – рассказали в Минчистоты.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Управляющие организации пригласили жителей Подмосковья присоединиться к Всероссийской акции «Окна России», украсив окна своих квартир тематическими рисунками, трафаретами и триколором. Как отметили в ведомстве, патриотическая инициатива уже стала ежегодной доброй традицией. Помимо горожан, к ней активно присоединяются объекты бизнеса.

Мероприятия в честь государственного праздника 12 июня пройдут по всей Московской области.
Лора Луганская

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