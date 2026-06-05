В Подмосковье за неправильную парковку через приложение оштрафовали 2,4 тыс. человек

05 июня 2026, 22:34

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В мае в Подмосковье к административной ответственности за нарушения правил парковки привлекли 2 383 автовладельца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Выявить нарушителей помогли активные жители. Они направляли сигналы через мобильное приложение «Народный инспектор». Сумма наложенных штрафов превысила 11 миллионов рублей.

«Топ нарушений по итогам месяца – размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями; парковка автомобилей, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки; размещение транспорта на детской или спортивной игровой площадке», – рассказали в Минчистоты.