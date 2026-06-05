В Подмосковье за неправильную парковку через приложение оштрафовали 2,4 тыс. человек
В мае в Подмосковье к административной ответственности за нарушения правил парковки привлекли 2 383 автовладельца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Выявить нарушителей помогли активные жители. Они направляли сигналы через мобильное приложение «Народный инспектор». Сумма наложенных штрафов превысила 11 миллионов рублей.
«Топ нарушений по итогам месяца – размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями; парковка автомобилей, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки; размещение транспорта на детской или спортивной игровой площадке», – рассказали в Минчистоты.Сервис «Народный инспектор» работает на базе приложения «Добродел». Он позволяет гражданам оперативно фиксировать различные нарушения – от парковки на газонах до создания препятствий коммунальной технике.
Инструкция по использованию сервиса доступна по ссылке. Необходимо зафиксировать нарушение на 15-ти секундное видео, заполнить форму и отправить заявку.