В Подмосковье перед отопительным сезоном оценят состояние 48 000 домов

05 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье приступили к плановым осмотрам многоквартирных домов в преддверии отопительного сезона. Их проводят инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с представителями управляющих организаций региона, сообщили в пресс-службе ведомства.





За основу взяли риск-ориентированный подход.

«В фокусе внимания – более 12 000 домов. Это объекты, по которым в течение года фиксировали самое большое количество обращений жителей, а также дома старше 1991 года постройки. По ним планируем завершить осмотры до 1 июля. Всего в плане – более 48 000 МКД. В этом году мы продолжаем тесно сотрудничать с председателями домов. Такой формат общественного контроля позволяет эффективнее выявлять все критические точки», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

«Наши инспекторы оценивают состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровли и фасадов. В первую очередь уделяют внимание подтоплениям подвалов, негерметичности труб отопления, систем водоснабжения и водоотведения, повреждениям теплоизоляции трубопроводов на чердаке. Все нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе и оперативно направляют управляющей организации. Сроки на устранение – от суток до недели. Подтверждение выполненных работ также отображается в единой системе», – пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.