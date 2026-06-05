В Подмосковье перед отопительным сезоном оценят состояние 48 000 домов
В Подмосковье приступили к плановым осмотрам многоквартирных домов в преддверии отопительного сезона. Их проводят инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с представителями управляющих организаций региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
За основу взяли риск-ориентированный подход.
«В фокусе внимания – более 12 000 домов. Это объекты, по которым в течение года фиксировали самое большое количество обращений жителей, а также дома старше 1991 года постройки. По ним планируем завершить осмотры до 1 июля. Всего в плане – более 48 000 МКД. В этом году мы продолжаем тесно сотрудничать с председателями домов. Такой формат общественного контроля позволяет эффективнее выявлять все критические точки», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Сейчас инспекторы ведомства осмотрели уже порядка тысячи домов. В числе самых частых нарушений – негерметичность труб и дефекты теплового контура.
«Наши инспекторы оценивают состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровли и фасадов. В первую очередь уделяют внимание подтоплениям подвалов, негерметичности труб отопления, систем водоснабжения и водоотведения, повреждениям теплоизоляции трубопроводов на чердаке. Все нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе и оперативно направляют управляющей организации. Сроки на устранение – от суток до недели. Подтверждение выполненных работ также отображается в единой системе», – пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Завершить осмотры всех многоквартирных домов в Подмосковье планируют до 1 сентября.