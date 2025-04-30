Подмосковные коммунальщики переходят на усиленный режим работы

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
На усиленный режим работы переходят на период майских праздников коммунальные службы Московской области, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«На период действия усиленного режима организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад», — говорится в сообщении.Кроме того, проведена масштабная подготовительная работа, включая проверку готовности спецтехники и работоспособности резервных источников снабжения электричеством особо важных объектов, создание запаса материалов и оборудования, а также дополнительное инструктирование работников.
В министерстве добавили, что в выходные дни в регионе будет усилен мониторинг систем водоснабжения и канализации.
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Лев Каштанов