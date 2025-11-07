В Луховицах строят три новые котельные, которые обеспечат теплом 2000 жителей

07 ноября 2025, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Еще 2000 жителей Луховиц встретят зиму с теплыми батареями. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства трёх новых котельных, которые обеспечат теплом и горячей водой несколько населенных пунктов округа.