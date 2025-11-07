В Луховицах строят три новые котельные, которые обеспечат теплом 2000 жителей
Еще 2000 жителей Луховиц встретят зиму с теплыми батареями. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства трёх новых котельных, которые обеспечат теплом и горячей водой несколько населенных пунктов округа.
В селе Матыра на 70% уже готова котельная мощностью 5 МВт. Сейчас там монтируют внутренние инженерные системы и наружные сети. Запустить объект планируют до конца 2025 года — почти у 600 жителей в домах будет тепло.
В поселке совхоза «Орешково» строители завершили 72% работ. Они устанавливают дизель-генератор и проводят пусконаладку. Новая котельная мощностью 3,5 МВт аналогично начнет работу до конца года, обеспечив теплом 400 жителей.
Еще одну котельную — в поселке совхоза «Астапово» — запустят в первом квартале 2026 года. Её мощность составит 5 МВт, а степень готовности сейчас — уже 65%. После запуска без перебоев получать тепло и горячую воду смогут почти 1000 человек.
Всего под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья в муниципальном округе Луховицы строят шесть котельных. Все объекты возводят по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Финансирование идёт из регионального и муниципального бюджетов.
