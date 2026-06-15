Подмосковные компании могут стать участниками конкурса по развитию ИИ-решений

15 июня 2026, 16:08

оригинал Фото: istockphoto / WANAN YOSSINGKUM

Малые предприятия Подмосковья смогут принять участие в федеральном конкурсе «Развитие-ИИ» от Фонда содействия инновациям. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Приём заявок открыт до 20 июля. Подробнее о мероприятии можно узнать на его официальном сайте.

«Конкурс направлен на грантовую поддержку малых предприятий, имеющих положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоёмкой продукции на рынке, реализующих проекты по разработке продуктов, сервисов и решений с использованием технологий искусственного интеллекта», – отметили в ведомстве.