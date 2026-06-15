Подмосковные компании могут стать участниками конкурса по развитию ИИ-решений
Малые предприятия Подмосковья смогут принять участие в федеральном конкурсе «Развитие-ИИ» от Фонда содействия инновациям. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Приём заявок открыт до 20 июля. Подробнее о мероприятии можно узнать на его официальном сайте.
«Конкурс направлен на грантовую поддержку малых предприятий, имеющих положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоёмкой продукции на рынке, реализующих проекты по разработке продуктов, сервисов и решений с использованием технологий искусственного интеллекта», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что в рамках конкурса отбираются проекты по таким направлениям, как фундаментальные языковые и мультимодальные модели искусственного интеллекта для прикладных задач; компьютерное зрение; распознавание и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы ИИ для автоматизации интеллектуальной и физической активности.