В Подмосковье поступило 17 500 онлайн-заявок на экстренную социальную помощь
Электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались более 17 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Такую помощь в регионе могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья.
«Помощь предоставляют, если доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Получить её можно раз в год. Услугу можно оформить на портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», – рассказали в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что в услуге работает умный сервис, который предварительно сделает расчёт с учётом числа членов семьи, их доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявки, а также размера прожиточного минимума в регионе.