В Подмосковье поступило 17 500 онлайн-заявок на экстренную социальную помощь

10 июня 2026, 10:20

оригинал Фото: Медиасток.рф

Электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались более 17 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Такую помощь в регионе могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья.

«Помощь предоставляют, если доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Получить её можно раз в год. Услугу можно оформить на портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», – рассказали в пресс-службе.