Достижения.рф

Жителям Подмосковья стала доступна услуга Почты России «Защита посылок»

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почта России запустила новую услугу для писем и отправлений первого класса и класса «Стандарт» – «Защита посылок». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.



Теперь клиенты компании могут подтвердить надёжность доставки с помощью сервисной услуги страхования её сроков и возврата посылок.

Услуга позволяет клиентам компании компенсировать расходы в случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или если посылка возвращается отправителю. В таких случаях отправителю компенсируют до 2000 рублей. Клиенты могут подключить услугу при оформлении отправления в почтовом отделении.

«Почта России несёт перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки, в том числе и финансовую. Если отправление задерживается, мы выплачиваем компенсацию, чтобы наши клиенты могли избежать финансовых рисков», – пояснил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
Недавно компания запустила аналогичную услугу для писем первого класса, писем с объявленной ценностью и с наложенным платежом. При задержке пересылки более чем на сутки отправителю возвращается половина потраченной суммы. Если задержка превышает двое суток, компенсируется вся стоимость отправки. Максимальная сумма возмещения составляет 1000 рублей.
Лора Луганская

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