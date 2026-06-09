Жителям Подмосковья стала доступна услуга Почты России «Защита посылок»

09 июня 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почта России запустила новую услугу для писем и отправлений первого класса и класса «Стандарт» – «Защита посылок». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Теперь клиенты компании могут подтвердить надёжность доставки с помощью сервисной услуги страхования её сроков и возврата посылок.



Услуга позволяет клиентам компании компенсировать расходы в случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или если посылка возвращается отправителю. В таких случаях отправителю компенсируют до 2000 рублей. Клиенты могут подключить услугу при оформлении отправления в почтовом отделении.

«Почта России несёт перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки, в том числе и финансовую. Если отправление задерживается, мы выплачиваем компенсацию, чтобы наши клиенты могли избежать финансовых рисков», – пояснил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.