Жителям Подмосковья стала доступна услуга Почты России «Защита посылок»
Почта России запустила новую услугу для писем и отправлений первого класса и класса «Стандарт» – «Защита посылок». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Теперь клиенты компании могут подтвердить надёжность доставки с помощью сервисной услуги страхования её сроков и возврата посылок.
Услуга позволяет клиентам компании компенсировать расходы в случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или если посылка возвращается отправителю. В таких случаях отправителю компенсируют до 2000 рублей. Клиенты могут подключить услугу при оформлении отправления в почтовом отделении.
«Почта России несёт перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки, в том числе и финансовую. Если отправление задерживается, мы выплачиваем компенсацию, чтобы наши клиенты могли избежать финансовых рисков», – пояснил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.Недавно компания запустила аналогичную услугу для писем первого класса, писем с объявленной ценностью и с наложенным платежом. При задержке пересылки более чем на сутки отправителю возвращается половина потраченной суммы. Если задержка превышает двое суток, компенсируется вся стоимость отправки. Максимальная сумма возмещения составляет 1000 рублей.