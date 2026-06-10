Жители Подмосковья заказали около 7000 электронных справок центров занятости
Жители Подмосковья с начала года оформили через региональный портал госуслуг более 6900 справок из центров занятости населения. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Как напомнили в ведомстве, при заполнении онлайн-формы можно выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, обращался ли житель в центр занятости ранее.
Если он не был зарегистрирован в качестве безработного, можно получить три вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, об оказании социальной поддержки гражданину и членам его семьи за три года, а также справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребёнком.
Если житель стоял или стоит на учёте в центре занятости как безработный, можно получить ещё четыре вида справок: о регистрации в органах службы занятости населения, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы и о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.
В министерстве добавили, что услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» предоставляется бесплатно. Она доступна на региональном портале в разделе «Документы» – «Справки и выписки».
Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.
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