Сотрудники Минсельхоза Подмосковья уже написали Первый Всероссийский агродиктант

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

8 октября стартовал Первый Всероссийский агродиктант — масштабный образовательный проект партии «Единая Россия» и Россельхозбанка. Акция продлится до 12 октября, поможет популяризировать аграрные профессии и повысить знания об агропромышленном комплексе России. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже приняли участие в диктанте.



В диктанте участвуют тысячи человек: фермеры, учёные, сотрудники АПК. В Подмосковье открыли 289 площадок на базе школ и колледжей. Сотрудники агропредприятий могут пройти тест прямо на рабочих местах.

Свои знания проверили и сотрудники Минсельхоза региона — 35 человек. За 45 минут они ответили на 30 вопросов о сельском хозяйстве: от растениеводства до цифровизации.

​Фото: пресс-служба проекта ​«Всероссийский Агродиктант»
Принять участие в диктанте можно онлайн на сайте агродиктант.рф или офлайн — на площадках в Московской области:
  • «Истринская сыроварня Олега Сироты» (м.о. Истра, дер. Дубровское);
  • Российский университет кооперации (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30);
  • «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» (г. Коломна, Малинское шоссе, д. 36).
В Москве площадку проведения диктанта открыли на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
