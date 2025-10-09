Сотрудники Минсельхоза Подмосковья уже написали Первый Всероссийский агродиктант
8 октября стартовал Первый Всероссийский агродиктант — масштабный образовательный проект партии «Единая Россия» и Россельхозбанка. Акция продлится до 12 октября, поможет популяризировать аграрные профессии и повысить знания об агропромышленном комплексе России. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже приняли участие в диктанте.
В диктанте участвуют тысячи человек: фермеры, учёные, сотрудники АПК. В Подмосковье открыли 289 площадок на базе школ и колледжей. Сотрудники агропредприятий могут пройти тест прямо на рабочих местах.
Свои знания проверили и сотрудники Минсельхоза региона — 35 человек. За 45 минут они ответили на 30 вопросов о сельском хозяйстве: от растениеводства до цифровизации.
Принять участие в диктанте можно онлайн на сайте агродиктант.рф или офлайн — на площадках в Московской области:
- «Истринская сыроварня Олега Сироты» (м.о. Истра, дер. Дубровское);
- Российский университет кооперации (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30);
- «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» (г. Коломна, Малинское шоссе, д. 36).