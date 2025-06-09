Депутат Госдумы Пахомов побывал с рабочим визитом в округе Пушкинский
Депутат Госдумы Сергей Пахомов побывал в городском округе Пушкинский в офисе местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации. Его сопровождали глава округа Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
За чаем Пахомов поговорил с участниками СВО, с руководителем ассоциации Леонидом Соболевым. Обсудили помощь бойцам, возможности для трудоустройства. Одной из важных тем стало увековечение памяти погибших бойцов.
Затем Пахомов, Красноцветов и Ждан отправились в городской парк в Ивантеевке. Там завершается вторая очередь масштабной реконструкции. Работы ещё идут, но люди уже гуляют в парке и используют открытые объекты. Строительство планируют завершить до конца июня, и жители получат в своё распоряжение ещё 20 га благоустроенной и безопасной территории с новыми тропинками, велодорожками, освещением и камерами наблюдения.
В результате реконструкции в парке появятся благоустроенная зона отдыха у воды с деревянным настилом и лежаками, обустроенный родник, мангальные зоны, медпункт, спасательная вышка, вейк-парк, сценическая площадка и многое другое.
«Получилось очень здорово и комфортно. Жители получат парк не в конце лета, а в самый его разгар. Подрядчиков в ежедневном режиме контролировала администрация, депутаты местного совета. Глава пообещал организовать здесь большое мероприятие к открытию», – сказал Пахомов.Побывали в школе №7, где скоро откроется культурно-образовательный лагерь «Любопытная Панда» с упором на изучение китайского языка и культуру КНР. Дополнят обучение мастер-классы по китайской каллиграфии, проведению чайной церемонии и лепке традиционных пельменей цзяоцзы.
Ещё одной точкой в программе визита стал Центр культуры и искусств им. Кекушева. Ремонтные работы накануне 100-летия учреждения включают масштабный демонтаж на первых двух этажах. На первом и третьем началось возведение новых внутренних стен. Работы идут по графику.