Депутат Госдумы Пахомов побывал с рабочим визитом в округе Пушкинский

09 июня 2025, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Депутат Госдумы Сергей Пахомов побывал в городском округе Пушкинский в офисе местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации. Его сопровождали глава округа Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





За чаем Пахомов поговорил с участниками СВО, с руководителем ассоциации Леонидом Соболевым. Обсудили помощь бойцам, возможности для трудоустройства. Одной из важных тем стало увековечение памяти погибших бойцов.



Затем Пахомов, Красноцветов и Ждан отправились в городской парк в Ивантеевке. Там завершается вторая очередь масштабной реконструкции. Работы ещё идут, но люди уже гуляют в парке и используют открытые объекты. Строительство планируют завершить до конца июня, и жители получат в своё распоряжение ещё 20 га благоустроенной и безопасной территории с новыми тропинками, велодорожками, освещением и камерами наблюдения.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



В результате реконструкции в парке появятся благоустроенная зона отдыха у воды с деревянным настилом и лежаками, обустроенный родник, мангальные зоны, медпункт, спасательная вышка, вейк-парк, сценическая площадка и многое другое.

«Получилось очень здорово и комфортно. Жители получат парк не в конце лета, а в самый его разгар. Подрядчиков в ежедневном режиме контролировала администрация, депутаты местного совета. Глава пообещал организовать здесь большое мероприятие к открытию», – сказал Пахомов.