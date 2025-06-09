В Подмосковье рассказали о графике работы почты в День России

09 июня 2025, 10:12

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Все отделения Почты России в Московской области будут закрыты 12 июня, в День России, за исключением тех, где выдают заказы с маркетплейсов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.







«В предпраздничный день 11 июня почтовые отделения, в которых не выдают заказы с маркетплейсов, закроются на час раньше. В четверг, 12 июня, отделения, не обслуживающие маркетплейсы, будут закрыты. Кроме того, в этот день почтальоны не станут разносить письма и периодику», — говорится в сообщении.