Подмосковные компании представляют продукцию АПК на бизнес-миссии в Астане

23 октября 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 22 по 24 октября 2025 года в Астане проходит деловая миссия российских предприятий-экспортеров агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Программа включает пленарные заседания, отраслевые круглые столы и переговоры на площадке ЭКСПО. Также запланированы визиты на торговую сеть Small и мясоперерабатывающее предприятие «Целинная фабрика».



В миссии участвуют около 40 российских компаний из мясной, молочной, зерновой и других отраслей, а также свыше 50 казахстанских организаций.



Участие подмосковных предприятий в международных бизнес-миссиях укрепляет торгово-экономические связи и повышает экспортный потенциал региона. Подобные мероприятия способствуют продвижению продукции на рынки стран Евразии и развитию межрегионального сотрудничества.