Подмосковные компании представляют продукцию АПК на бизнес-миссии в Астане
С 22 по 24 октября 2025 года в Астане проходит деловая миссия российских предприятий-экспортеров агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает пленарные заседания, отраслевые круглые столы и переговоры на площадке ЭКСПО. Также запланированы визиты на торговую сеть Small и мясоперерабатывающее предприятие «Целинная фабрика».
В миссии участвуют около 40 российских компаний из мясной, молочной, зерновой и других отраслей, а также свыше 50 казахстанских организаций.
Участие подмосковных предприятий в международных бизнес-миссиях укрепляет торгово-экономические связи и повышает экспортный потенциал региона. Подобные мероприятия способствуют продвижению продукции на рынки стран Евразии и развитию межрегионального сотрудничества.
Мероприятие организовано при поддержке Минсельхоза России и Федерального центра «Агроэкспорт».