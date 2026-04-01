В семи округах Подмосковья починили искусственные дорожные неровности

01 апреля 2026, 17:40

Искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности заставляют водителей снижать скорость, поэтому их устанавливают там, где часто нарушают правила, а также рядом с социально значимыми объектами.





«В городской черте неровности отремонтировали на улице Мира в красногорском микрорайоне Опалиха, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Пушкина в Луховицах, на улице Мира в Мытищах, на улице Октябрьской Революции в Коломне, а также в Студенческом проезде и на лице Кирова в Ивантеевке», — говорится в сообщении.