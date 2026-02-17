В Подмосковье перевели в «цифру» всю работу с договорами на вывоз мусора
Услугу по заключению договора на вывоз бытового мусора, размещённую на госпортале Московской области, расширили. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Теперь в онлайн-режиме можно решить весь спектр вопросов по этой тематике.
Она также отметила, что сократился срок оказания услуги: теперь он занимает не 15, а десять рабочих дней.«Ранее через портал госуслуг можно было только оформить первичный договор, а сейчас добавились опции по заключению дополнительного соглашения к уже действующему договору и по его расторжению. Таким образом удалось оцифровать все аспекты договорных отношений с региональным оператором», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.