В Подмосковье перевели в «цифру» всю работу с договорами на вывоз мусора

17 февраля 2026, 09:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Услугу по заключению договора на вывоз бытового мусора, размещённую на госпортале Московской области, расширили. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Теперь в онлайн-режиме можно решить весь спектр вопросов по этой тематике.



