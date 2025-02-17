В Королёве начали выпускать кабельно-проводниковую продукцию и щитовое оборудование

Фото: пресс-служба компании «Кабельные Системы и Технологии»
В подмосковном технопарке «Королёв» запустили производство кабельно-проводниковой продукции и щитового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Выпускать эту продукцию будет ведущий российский разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению – компания «Кабельные Системы и Технологии».
Сегодня компания уже реализовала совместные проекты с Газпромом, Роснефтью, Русгидро и другими крупными корпорациями. Только в прошлом году заработало более полусотни успешных проектов.
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«Суммарный объём инвестиций в проект по запуску высокотехнологичного производства превышает 500 млн рублей. Компания разрабатывает в технопарке современные системы электрообогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий. Новое производство позволит увеличить объём выпускаемой продукции не менее чем в два раза», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На производственной площадке в Королёве компания планирует уже в этом году выпустить около 200 шкафов управления электрообогревом, более 30 тыс. крепёжных элементов для крепления греющего кабеля, порядка 5 тыс. взрывозащищённых соединительных коробок и столько же – нагревательных секций.
Сегодня компания уже реализовала совместные проекты с Газпромом, Роснефтью, Русгидро и другими крупными корпорациями. Только в прошлом году заработало более полусотни успешных проектов.
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Лора Луганская