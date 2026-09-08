В Одинцовском роддоме 9 и 12 сентября проведут дни открытых дверей
Дни отрытых дверей регулярно проводят для будущих родителей в Одинцовском родильном доме. Ближайшие состоятся 9 и 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе дней открытых дверей гостям организуют экскурсию по медучреждению, включая посещение предродового отделения, родзалов и послеродовых палат, и отвечают на их вопросы.
«В среду, 9 сентября, мероприятие начнётся полдень. Экскурсоводами станут врачи. А в субботу, 12 сентября, гостей ждут в 11:00. Их встретят акушерки родового отделения», — говорится в сообщении.Для посещения родильного дома обязательна предварительная запись. Подробности можно узнать по телефону: +7-985-963-14-64. Адрес медучреждения: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом №3Б.