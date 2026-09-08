Участие в турнире для спортсменов с ОВЗ в Реутове приняли более 50 человек
Областной турнир для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Реутове во вторник, 8 сентября. Участие в нём приняли более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу турнира вошли такие виды спорта, как шафлборд, корнхол, дартс, кульбутто и джакколо. За победу сражались четыре команды, представлявшие Балашиху, Реутов и подмосковный колледж «Энергия».
«Адаптивный спорт способствует социализации людей с ОВЗ. В Реутове, как и во всей Московской области, особое внимание уделяется поддержке таких спортсменов», – отметила председатель реутовского отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова.Победителей и призёров турнира наградили медалями, кубками и грамотами.