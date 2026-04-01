Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 1 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
Лев Каштанов

