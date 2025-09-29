Подмосковные конькобежцы выиграли 14 медалей на Кубке Коломенского кремля

29 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В конькобежном центре «Коломна» состоялись всероссийские соревнования «Кубок Коломенского кремля». Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей – шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В соревнованиях женщин сразу три награды в актив сборной Подмосковья записала Виктория Морозова. Она первенствовала на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также финишировала второй в гонке на 500 метров.

«Лёд хороший, бежалось тоже хорошо. 1000 метров и 1500 метров – мои любимые дистанции. Рада, что удалось показать хороший результат. Этот турнир – отличная возможность подготовиться к чемпионату России, который тоже пройдёт в Коломне», – прокомментировала своё выступление Морозова.

Фото: пресс-служба Минспорта МО





«Сегодня бежалось классно. В Коломне родной лёд, домашняя атмосфера и зрители. Это делает соревнования максимально комфортными. Я очень старался, выложился так, как только позволяет моя подготовка», – поделился Руслан.