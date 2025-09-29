Подмосковные конькобежцы выиграли 14 медалей на Кубке Коломенского кремля
В конькобежном центре «Коломна» состоялись всероссийские соревнования «Кубок Коломенского кремля». Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей – шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях женщин сразу три награды в актив сборной Подмосковья записала Виктория Морозова. Она первенствовала на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также финишировала второй в гонке на 500 метров.
«Лёд хороший, бежалось тоже хорошо. 1000 метров и 1500 метров – мои любимые дистанции. Рада, что удалось показать хороший результат. Этот турнир – отличная возможность подготовиться к чемпионату России, который тоже пройдёт в Коломне», – прокомментировала своё выступление Морозова.Ещё один хет-трик оформила Ксения Сиразева. Она выступала в возрастной категории «юниорки 18-19 лет» и показала лучшее время в стартах на 500 и 1000 метров, а по итогам забега на 1500 метров стала серебряным призёром.
Дважды на высшую ступень пьедестала поднялся Яков Федяев. В соревнованиях юношей 16-17 лет он финишировал первым на 500-метровке, опередив ещё одного конькобежца из Московской области Егора Галкина. Кроме того, Федяев повторил свой успех в забеге на 1000 метров.
Два серебра в состязаниях мужчин записал на свой счёт Руслан Мурашов. Он показал второе время в стартах на 500 и 1000 метров.
«Сегодня бежалось классно. В Коломне родной лёд, домашняя атмосфера и зрители. Это делает соревнования максимально комфортными. Я очень старался, выложился так, как только позволяет моя подготовка», – поделился Руслан.У женщин второе место в забеге на 3000 метров заняла Анастасия Семёнова.
Ещё по одной бронзовой медали соревнований юношей и девушек 16-17 лет взяли Ефим Бабийчук в гонке на 1000 метров и Вера Оленева на дистанции 3000 метров.
Турнир проходил в городском округе Коломна. На лёд вышли более 200 спортсменов из 25 регионов России и из Белоруссии. Московскую область представляли 43 конькобежца.