Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» стали призёрами Кубка Победы
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал бронзовым призёром Кубка Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место «Финала четырёх» подмосковные спортсменки обыграли дома столичное «Динамо».
«За время проведения Кубка Победы и в Казани, и в Одинцове мы увидели сыгранность команды, её готовность к сезону 2025/2026. Нынешний результат, завершение «Финала четырёх» в призах, – тому подтверждение. Уже 5 октября с домашней игры против «Динамо-Метар» стартуем на чемпионате России», – сказал председатель наблюдательного совета клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.
«Спасибо огромное всем за поддержку! Чувствовалась энергетика зала, было очень круто! Болельщики поздравляли нас. Будем стараться радовать их и дальше», – сказала доигровщица ВК «Заречье-Одинцово» Алина Богданова.В министерстве добавили, что в первой встрече «Финала четырёх» команда из Московской области проиграла победителю группы А – «Ленинградке» из Санкт-Петербурга и стала претендентом на бронзу турнира.
В рамках группового этапа подмосковные волейболистки провели шесть матчей, одержав победу в четырёх. По итогам двух туров «Заречье-Одинцово» с 11 очками расположилось на втором месте в группе Б, по дополнительным показателям уступив лидерство казанскому клубу «Динамо-Ак Барс».