Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по боксу на призы Агеева

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные боксёры заняли первое место в общекомандном зачёте юбилейных XXV Всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представители региона завоевали 14 медалей – четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых. Чемпионами стали Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории 57 кг, его земляк Рафик Амирханов в категории 60 кг, Даниил Бридов из Одинцова в весе 92 кг и Любовь Макеева из Клина в категории 57 кг», – говорится в сообщении.Бойцов был признан лучшим боксёром турнира. Он удостоен памятного приза и денежного сертификата от совета ветеранов спорта ЦСКА. Амирханов отмечен специальным призом «За лучшую технику» и денежным сертификатом.
Турнир традиционно проходил в Балашихе. В нём участвовали спортсмены из 30 регионов России. Московскую область представили более 50 боксёров.
Одним из почётных гостей на финальных поединках и церемонии награждения стал сын Виктора Агеева – директор департамента профессионального бокса России Олег Агеев.
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Лора Луганская