Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по боксу на призы Агеева

С 22 марта подразделение Московского областного центра крови в Воскресенске (Больничный проезд, 5) начнет работать и по субботам, принимая доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Щелково (ул. Новая Фабрика, 8) аналогичный режим введут с апреля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.