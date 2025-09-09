Подмосковные конькобежцы взяли 14 медалей на всероссийских соревнованиях

09 сентября 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийском турнире на призы конькобежного центра «Коломна». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.