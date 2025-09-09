Подмосковные конькобежцы взяли 14 медалей на всероссийских соревнованиях
Восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийском турнире на призы конькобежного центра «Коломна». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Сразу три золотые медали завоевала подмосковная спортсменка Ксения Сиразева: она стала лучшей в забегах среди юниорок 18-19 лет на дистанции 500, 1000 и 1500 метров. Ещё две высшие награды получила Виктория Морозова в женских забегах на 100 и 1500 метров и серебряную медаль — в забеге на 500 метров.
Одно золото и два серебра завоевал Андрей Стрелков в юношеских стартах, а одну серебряную и одну бронзовую медали — Дарья Краснокутская в женских стартах.
Кроме того, подмосковный конькобежец Даниил Чмутов победил на дистанции 1500 метров, а Алексей Дауд и Вячеслав Ляточеский завоевали на дистанции 5000 метров золото и бронзу соответственно.
Читайте также: