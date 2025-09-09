«Торпедо» и «Урал» решают вопрос о трансфере Каштанова

09 сентября 2025, 10:56

Фото: iStock/matimix

Московское «Торпедо» вступило в переговоры с екатеринбургским клубом «Урал» по поводу возможного перехода 29-летнего форварда Алексея Каштанова. Об этом сообщает Metaratings.ru.