«Торпедо» и «Урал» решают вопрос о трансфере Каштанова
Московское «Торпедо» вступило в переговоры с екатеринбургским клубом «Урал» по поводу возможного перехода 29-летнего форварда Алексея Каштанова. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что игрок выразил желание покинуть «Урал» из-за неудовлетворённости своим игровым временем и ролью в команде. В текущем сезоне Лиги Pari Каштанов провёл всего четыре матча, при этом ни разу не выходил в стартовом составе.
Несмотря на отсутствие предложений от клубов РПЛ, переговоры с другими командами из Лиги Pari не увенчались успехом, главным образом из-за высокой зарплаты футболиста.
Алексей Каштанов выступает за «Урал» с июля 2022 года, за это время он провёл 86 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 700 тысяч евро.
