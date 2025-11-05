Подмосковные конькобежцы взяли девять медалей на старте Кубка России
Представители Подмосковья завоевали девять медалей на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золото – на счету Павла Кулижникова на дистанции 1000 м и Елены Ераниной в масс-старте. Серебро взяли Даниил Алдошкин (1500 м), Ирина Кузнецова (1000 м) и Еранина (1500 м). Бронзы удостоились Еранина (1000 м), Кузнецова (500 м), а также Алдошкин (5000 м и масс-старт).
Соревнования проходили в Конькобежном центре «Коломна». В них участвовали около 200 конькобежцев из 25 регионов страны. Следующий этап состоится 14 -17 ноября в Санкт-Петербурге. В январе эстафету кубковой серии примет Челябинск, а в феврале – Киров.
Финал Кубка России проведут в Коломне 5-7 марта будущего года.
