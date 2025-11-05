Подмосковные конькобежцы взяли девять медалей на старте Кубка России

05 ноября 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья завоевали девять медалей на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.