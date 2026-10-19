Пушкинские хирурги вернули пациентке отрезанный садовым инструментом палец

19 октября 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской больницы шесть часов восстанавливали кисть пациентки, случайно отрезавшей палец электрическим садовым секатором. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Женщина обратилась в приёмное отделение и рассказала, что несчастный случай произошёл с ней во время сезонной подрезки кустов малины. Обнаружив отрезанный палец в садовой перчатке, пострадавшая не растерялась: обработала рану, упаковала палец и поехала в больницу.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Исследования показали, что ткани находятся на грани жизнеспособности, но палец ещё можно восстановить. Пациентку направили на экстренную микрохирургическую операцию.

«Под операционным микроскопом мы собрали палец заново: сопоставили кости, сшили сухожилия, восстановили мельчайшие кровеносные сосуды и нервные волокна, диаметр которых исчисляется долями миллиметра. Это кропотливая и напряжённая работа, права на ошибку не было», – рассказал оперировавший хирург-травматолог Александр Первухин.