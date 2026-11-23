23 ноября 2026, 16:09

оригинал Фото: istockphoto.com/Pressmaster

Две золотые медали завоевали представители Московской области в командных гонках на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 20 по 22 ноября в японском городе Обихиро на острове Хоккайдо.





«В состав российской женской сборной вошла подмосковная спортсменка Анастасия Семёнова. Команда, за которую выступали также Ирина Сальникова и Ксения Коржова, преодолела дистанцию за 2 минуты 58,308 секунды и заняла первое место. Серебро досталось команде Нидерландов, а бронзу получили спортсменки из Китая», — говорится в сообщении.