Подмосковные конькобежцы взяли две медали на этапе Кубка мира в Обихиро
Две золотые медали завоевали представители Московской области в командных гонках на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили с 20 по 22 ноября в японском городе Обихиро на острове Хоккайдо.
«В состав российской женской сборной вошла подмосковная спортсменка Анастасия Семёнова. Команда, за которую выступали также Ирина Сальникова и Ксения Коржова, преодолела дистанцию за 2 минуты 58,308 секунды и заняла первое место. Серебро досталось команде Нидерландов, а бронзу получили спортсменки из Китая», — говорится в сообщении.Членом мужской команды стал Даниил Алдошкин из Коломны. Он выступал с Даниилом Найденышевым и Сергеем Трофимовым. Российская тройка показала лучший результат, второе место заняли итальянцы, а третье — конькобежцы из Польши.