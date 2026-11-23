Жителям Подмосковья объяснили принцип начисления платы за ЖКУ
Плата за жилищно-коммунальные услуги в Московской области начисляется по двум ключевым принципам: исходя из метража жилплощади и числа зарегистрированных на ней людей. Подробно об этом рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Площадь определяют плату за жилое помещение и отопление.
«В эти двух случаях количество жильцов значения не имеет», — отметили в министерстве.А счета за канализацию, электричество, газ и снабжение холодной и горячей водой могут формироваться двояко: если в квартире есть счётчики, сумма к оплате выставляется строго по их показаниям. Но если счётчиков нет или их показания не передают, расчёт делается по нормативам и напрямую зависит от числа зарегистрированных жильцов.
Ранее сообщалось, что оплачивать счета за ЖКУ жители Подмосковья могут через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Кроме того, в этом приложении сохраняются квитанции, так что если начисленная сумма вызывает вопросы, можно за несколько секунд поднять всю историю. Из приложения также можно подать заявку в свою управляющую копанию и следить за её статусом.