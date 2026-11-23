23 ноября 2026, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Плата за жилищно-коммунальные услуги в Московской области начисляется по двум ключевым принципам: исходя из метража жилплощади и числа зарегистрированных на ней людей. Подробно об этом рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Площадь определяют плату за жилое помещение и отопление.





«В эти двух случаях количество жильцов значения не имеет», — отметили в министерстве.