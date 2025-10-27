Подмосковные конькобежцы взяли семь медалей на Кубковой серии по шорт-треку

27 октября 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту Кубок Семена Елистратова и втором этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Золото Кубка Семена Елистратова выиграла команда подмосковных юниорок в эстафете на 3000 метров.





«В составе команды выступили Вероника Шарай, Анна Козулина, Мария Соловьева и Алиса Руссу», — говорится в сообщении.