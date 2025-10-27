Подмосковные конькобежцы взяли семь медалей на Кубковой серии по шорт-треку
Одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту Кубок Семена Елистратова и втором этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золото Кубка Семена Елистратова выиграла команда подмосковных юниорок в эстафете на 3000 метров.
«В составе команды выступили Вероника Шарай, Анна Козулина, Мария Соловьева и Алиса Руссу», — говорится в сообщении.Серебро в таком же забеге завоевали юниоры из Московской области — Егор Чекмарёв, Дмитрий Власов, Зорик Чогандарян и Сергей Тремаскин. Второе место заняли также Алиса Руссу в забеге на 500 метров и Вероника Шарай на дистанции 1000 метров.
На втором этапе Кубка России представители Подмосковья выиграли три бронзовые медали: Фаиля Аймалетдинова в личных стартах среди женщин на дистанции 1000 метров, женская команда в эстафете на 3000 метров и смешанная команда в эстафете на 2000 метров.