В России хотят устроить свою Олимпиаду в 2026 году
В России обсуждают организацию альтернативных Олимпийских игр в 2026 году.
По данным Odds, идея получила новый импульс после решения совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в Италии даже в нейтральном статусе.
Предполагается, что турнир проведут в те же сроки, что и Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, с приглашением белорусских атлетов, также подпавших под ограничения. 21 октября FIS подтвердила продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, из‑за чего они не смогут выступить на Играх‑2026.
Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. Вопрос допуска российских спортсменов на Игры по регламенту рассматривается поэтапно.
