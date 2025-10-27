Ветераны из Подмосковья выиграли девять медалей «Кубка Защитников Отечества»

27 октября 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали ветераны боевых действий из Московской области на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Ярославле. В подмосковную команду вошли десять человек.





«Четыре медали — две золотые и две серебряные — спортсмены из Подмосковья завоевали в армрестлинге. Ещё одно золото сборной региона принесла команда по волейболу сидя, а серебро — пловцы», — говорится в сообщении.