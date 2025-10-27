Ветераны из Подмосковья выиграли девять медалей «Кубка Защитников Отечества»
Четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали ветераны боевых действий из Московской области на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Ярославле. В подмосковную команду вошли десять человек.
«Четыре медали — две золотые и две серебряные — спортсмены из Подмосковья завоевали в армрестлинге. Ещё одно золото сборной региона принесла команда по волейболу сидя, а серебро — пловцы», — говорится в сообщении.Кроме того, золотую, серебряную и бронзовую награды завоевали для Московской области игроки в настольный теннис.
Всего участниками турнира стали 100 ветеранов боевых действий из девяти российских регионов: Подмосковья, Ярославской, Калужской, Вологодской, Костромской, Ивановской, Воронежской, Владимирской и Тульской. В список соревнований вошёл армрестлинг, пауэрлифтинг, плавание, дартс, волейбол сидя, пулевая стрельба и настольный теннис.