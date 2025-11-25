Экс-тренер «Спартака» Абаскаль выразил соболезнования в связи с уходом Симоняна

25 ноября 2025, 11:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что лично знал Никиту Симоняна и приглашал его на тренировки команды. По его словам, легенда советского футбола давал полезные советы нападающим, помогая им забивать больше голов.