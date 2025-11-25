Экс-тренер «Спартака» Абаскаль выразил соболезнования в связи с уходом Симоняна
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что лично знал Никиту Симоняна и приглашал его на тренировки команды. По его словам, легенда советского футбола давал полезные советы нападающим, помогая им забивать больше голов.
В беседе с Metaratings.ru Абаскаль выразил свои соболезнования родным и близким советского футболиста.
Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака» как игрок и дважды как главный тренер. Он также выиграл Олимпийские игры 1956 года в составе сборной СССР. Футболист остаётся лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — на его счету 160 голов.
