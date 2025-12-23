Подмосковные конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате России в Коломне

23 декабря 2025, 17:54

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья завоевала 11 наград по итогам трех соревновательных дней чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В активе команды — три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области



Золотые награды на домашнем чемпионате выиграли Руслан Мурашов на дистанции 500 метров, Павел Кулижников в забеге на 1000 метров среди мужчин, а также женская команда в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой в командной гонке на шесть кругов.Серебряным призером мужского масс-старта на 16 кругов стал Даниил Чмутов. Еще одно второе место принесла Подмосковью Анастасия Семенова, занявшая серебро на дистанции 1000 метров среди женщин. В этом же забеге бронзовую медаль завоевала Елена Еранина, которая также стала третьей на дистанции 3000 метров.Бронзовыми призерами чемпионата также стали Павел Кулижников на дистанции 500 метров среди мужчин, Ирина Кузнецова в женском старте на 500 метров, Даниил Алдошкин на дистанции 5000 метров и Анастасия Семенова в забеге на 1500 метров. Все спортсмены представляют Областной центр олимпийских видов спорта и проходят подготовку в городском округе Коломна.XXII чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в Коломне с 20 по 23 декабря 2025 года в рамках реализации федеральной программы «Спорт России». В заключительный день турнира будут разыграны комплекты наград на дистанциях 5000 и 10000 метров, а также в командном спринте.В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из 20 регионов России, а также представители Белоруссии. За медали чемпионата борются команды из Москвы, Санкт-Петербурга, ряда областей и краев страны.