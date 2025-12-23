Подмосковные конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате России в Коломне
Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья завоевала 11 наград по итогам трех соревновательных дней чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В активе команды — три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотые награды на домашнем чемпионате выиграли Руслан Мурашов на дистанции 500 метров, Павел Кулижников в забеге на 1000 метров среди мужчин, а также женская команда в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой в командной гонке на шесть кругов.
Серебряным призером мужского масс-старта на 16 кругов стал Даниил Чмутов. Еще одно второе место принесла Подмосковью Анастасия Семенова, занявшая серебро на дистанции 1000 метров среди женщин. В этом же забеге бронзовую медаль завоевала Елена Еранина, которая также стала третьей на дистанции 3000 метров.
Бронзовыми призерами чемпионата также стали Павел Кулижников на дистанции 500 метров среди мужчин, Ирина Кузнецова в женском старте на 500 метров, Даниил Алдошкин на дистанции 5000 метров и Анастасия Семенова в забеге на 1500 метров. Все спортсмены представляют Областной центр олимпийских видов спорта и проходят подготовку в городском округе Коломна.
XXII чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в Коломне с 20 по 23 декабря 2025 года в рамках реализации федеральной программы «Спорт России». В заключительный день турнира будут разыграны комплекты наград на дистанциях 5000 и 10000 метров, а также в командном спринте.
В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из 20 регионов России, а также представители Белоруссии. За медали чемпионата борются команды из Москвы, Санкт-Петербурга, ряда областей и краев страны.
