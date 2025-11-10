Подмосковные конькобежцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна». Об этом сообщает Минспорта Подмосковья.
Обе золотые награды получила коломчанка Ксения Сиразева.
«Ксения стала лучшей на юниорских забегах на 500 и 1000 метров. Второе и третье места на дистанции 500 метров заняли спортсменки из Санкт-Петербурга и Челябинской области, а на дистанции 1000 метров — из Санкт-Петербурга и Москвы», — уточняется в сообщении.Серебро турнира выиграл в забеге на 1000 метров среди юниоров ещё один коломенский конькобежец — Савелий Пронин. А бронзовую медаль Подмосковью принесли по итогам юниорского командного забега на восемь кругов Михаил Косяев, Тимофей Алексеев и Даниил Свиясов.