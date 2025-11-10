В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья около 30 человек
Расселение аварийного жилья провели на прошлой неделе в трёх округах Московской области: Талдомском, Павлово-Посадском и Егорьевском. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
Из 15 непригодный помещений общей площадью более 590 квадратных метров переехали 27 человек.
«Переселенцам предоставили жильё в новостройках, на вторичном рынке, а также выплатили выкупную стоимость или дали сертификаты на покупку недвижимости», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что аварийные дома расселяют и в других подмосковных округах. В частности, в посёлке Южный микрорайона Климовск в городском округе Подольск ведётся работа по расселению 30 ветхих жилых построек. Её должны завершить до конца 2026 года.