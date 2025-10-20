В Подольске открылось более 600 кружков и секций для детей
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В новом учебном году в 19 домах культуры Подольска работают свыше 600 кружков и секций, более 20 из них — новые, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятия посещают более 7,4 тысячи детей. Для ребят от полутора лет и старше организованы развивающие программы, кружки декоративно-прикладного искусства, театральные и вокальные студии, а также секции спортивной и современной хореографии, шахмат и настольных игр.
Дворец культуры «Октябрь» и культурно-просветительский центр «Дубровицы» стали участниками областного проекта «50 умных ДК». Здесь обновили навигацию и афиши, установили интеллектуальные камеры, станции для бесплатной зарядки устройств и ввели единую форму для сотрудников.
В 2026 году к проекту «100 умных ДК» планируют присоединиться еще четыре учреждения округа.
