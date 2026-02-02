Подмосковные конькобежцы завоевали две медали чемпионата России
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Даниил Алдошкин и Елена Еранина на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Даниил Алдошкин.
«Подмосковный спортсмен стал лучшим в классическом многоборье среди мужчин. Второе место занял конькобежец из Санкт-Петербурга, а третье — представитель Красноярского края», — говорится в сообщении.А Елена Еранина выиграла серебро в спринтерском многоборье среди женщин. Победу в этой дисциплине завоевала москвичка, а бронзовую медаль получила спортсменка из Свердловской области.
Чемпионат России по многоборью в конькобежном спорте проходил в Иркутске с 28 по 30 января.