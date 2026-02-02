Кузнецов: не буду смотреть хоккей на Олимпиаде без российской сборной

02 февраля 2026, 12:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года и 13-кратный чемпион Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов считает, что хоккейный турнир на Олимпийских играх без участия сборной России потеряет в зрелищности и конкуренции.





Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. К соревнованиям в нейтральном статусе допустили 13 российских атлетов.





«Я за зимними видами особо не слежу, только хоккей смотрю, но так как наша сборная не будет представлена на Играх, скорее всего, целенаправленно смотреть не буду. Исключение любой сборной из Олимпийских игр, в том числе сборной России, является потерей в зрелищности и конкуренции», — отметил Кузнецов Metaratings.ru.