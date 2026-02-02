Олимпийская чемпионка Веснина оценила финал Открытого чемпионата Австралии-2026
Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала финал Открытого чемпионата Австралии-2026 в мужском одиночном разряде, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича.
Финальный матч прошёл 1 февраля в Мельбурне и завершился победой первой ракетки мира Алькараса со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
«Сложно поверить, что в таком юном возрасте Карлос уже собрал все титулы „Большого шлема“. Его уровень тенниса — просто фантастика. Конечно, была надежда, что Джокович навяжет борьбу и сможет выиграть. Но ключевыми стали начало второго сета и момент при счёте 4:4 в четвёртом, когда Новак не смог взять гейм. Это всё решило. За последние десять лет это была лучшая вывеска. Рада за Карлоса — этот матч войдёт в историю», — сказала Веснина Metaratings.ru.
Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории — 22 года и 272 дня — которому удалось выиграть все четыре турнира серии «Большого шлема».