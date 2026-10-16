В Шатуре спасатели освободили запертого в машине младенца

16 октября 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шестимесячного ребёнка, оказавшегося запертым в машине, освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в Шатуре. За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мама малыша. Она рассказала, что вышла из машины с двумя старшими детьми, а после этого внезапно сработала сигнализация и двери заблокировало. Самостоятельно открыть машину, в которой остался младенец, женщина не смогла.





«Прибывшие на место спасатели успокоили взволнованную мать и в присутствии полицейских аккуратно опустили стекло в автомобиле при помощи специального оборудования, а затем сняли блокировку», — говорится в сообщении.